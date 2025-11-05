Ansys Szoftvermérnök Fizetések Pittsburgh Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Pittsburgh Area a Ansys cégnél $86K yearként a P1 szinthez és $140K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Pittsburgh Area csomag összesen $129K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz P1 Software Engineer 1 ( Belépő szint ) $86K $78.3K $5.3K $2.4K P2 Software Engineer 2 $114K $95.1K $9.8K $9.2K P3 Senior Software Engineer $135K $108K $15.4K $11.7K P4 Lead Software Engineer $140K $113K $16K $11.7K Megtekintés 4 További szintek

Legfrissebb fizetési bejelentések

Vesting ütemezés Fő 33 % ÉV 1 33 % ÉV 2 33 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.00 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Ansys ?

