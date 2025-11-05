A Szoftvermérnök kompenzáció in Pittsburgh Area a Ansys cégnél $86K yearként a P1 szinthez és $140K yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Pittsburgh Area csomag összesen $129K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$86K
$78.3K
$5.3K
$2.4K
P2
$114K
$95.1K
$9.8K
$9.2K
P3
$135K
$108K
$15.4K
$11.7K
P4
$140K
$113K
$16K
$11.7K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
