A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Ansys cégnél ₹1.93M yearként a P1 szinthez és ₹3.9M yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.37M. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
₹1.93M
₹1.71M
₹155K
₹59.3K
P2
₹2.6M
₹2.09M
₹283K
₹224K
P3
₹3.94M
₹3.04M
₹799K
₹103K
P4
₹3.9M
₹3.23M
₹480K
₹186K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
