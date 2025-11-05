Ansys Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Ansys cégnél ₹2.09M yearként a P1 szinthez és ₹4.61M yearként a P4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹4.84M. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Szint neve Összesen Alapfizetés Részvény (/yr) Bónusz P1 Software Engineer 1 ( Belépő szint ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Megtekintés 4 További szintek

Vesting ütemezés Fő 33 % ÉV 1 33 % ÉV 2 33 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.00 % éves )

33 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.00 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Ansys ?

