Cégjegyzék
Ansys
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Canada

Ansys Szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a Ansys cégnél CA$79.7K yearként a P1 szinthez és CA$117K yearként a P3 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$108K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
Software Engineer 1(Belépő szint)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

Kutató tudós

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ansys cégnél in Canada évi CA$138,434 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$114,614.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ansys cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források