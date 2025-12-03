Cégjegyzék
Ansys
Ansys Értékesítés Fizetések

Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in United States a Ansys cégnél $107K és $152K yearként között mozog. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$121K - $144K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$107K$121K$144K$152K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Ansys cégnél in United States évi $151,800 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Értékesítés szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $106,920.

