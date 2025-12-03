Cégjegyzék
Ansys
Ansys Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in Canada csomag a Ansys cégnél összesen CA$122K yearként. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Ansys
Senior Product Manager
Waterloo, ON, Canada
Összesen évente
$88K
Szint
P3
Alapbér
$86.5K
Stock (/yr)
$1.5K
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0-1 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
Mik a karrierszintek a Ansys?
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Ansys cégnél in Canada évi CA$129,878 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$120,370.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ansys/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.