Ansys
Ansys Optikai mérnök Fizetések

Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$56.4K - $68.2K
United Kingdom
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$52.7K$56.4K$68.2K$71.9K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Optikai mérnök pozícióra a Ansys cégnél in United Kingdom évi £53,729 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Optikai mérnök szerepkörre in United Kingdom jelentett medián éves teljes kompenzáció £39,370.

Egyéb források

