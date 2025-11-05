Cégjegyzék
Ansys
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Ansys Gépészmérnök Fizetések San Francisco Bay Area helyen

A Gépészmérnök kompenzáció in San Francisco Bay Area a Ansys cégnél $176K yearként a P3 szinthez és $284K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in San Francisco Bay Area csomag összesen $186K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$176K
$149K
$12.9K
$14.2K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Ansys cégnél in San Francisco Bay Area évi $290,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in San Francisco Bay Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $190,700.

