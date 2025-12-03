Cégjegyzék
Ansys Gépészmérnök Fizetések

A Gépészmérnök kompenzáció in United States a Ansys cégnél $111K yearként a P2 szinthez és $284K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $165K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Megtekintés 4 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Ansys cégnél in United States évi $284,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ansys cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $153,320.

Egyéb források

