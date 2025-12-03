A Gépészmérnök kompenzáció in United States a Ansys cégnél $111K yearként a P2 szinthez és $284K yearként a P5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $165K. Tekintsd meg a Ansys teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$111K
$103K
$1.1K
$7.2K
P3
$164K
$139K
$13.9K
$10.8K
P4
$193K
$140K
$30K
$22.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
A Ansys cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
