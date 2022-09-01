Cégkönyvtár
Ansira
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Ansira Fizetések

Ansira fizetési tartománya $56,218 teljes kompenzációban évente Marketing alsó végén $117,000 Szoftverfejlesztő felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Ansira. Utoljára frissítve: 8/21/2025

$160K

Kapjon fizetést, ne manipulálják

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk le, és rendszeresen elérünk 30ezer dollár+ (néha 300ezer dollár+) emeléseket.Tárgyalni a fizetését vagy az Ön önéletrajzát átnézni valódi szakértők által - olyan toborzók, akik naponta ezzel foglalkoznak.

Szoftverfejlesztő
Median $117K
Marketing
$56.2K
Projektmenedzser
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Ansira-nél a Szoftverfejlesztő, évi $117,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Ansira-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $75,375.

Kiemelt állások

    Nem találtak kiemelt állásokat a Ansira-nél

Kapcsolódó cégek

  • LinkedIn
  • Google
  • Square
  • Coinbase
  • Amazon
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források