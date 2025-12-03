Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Az átlagos Szoftvermérnöki vezető teljes kompenzáció in Mexico a Anon cégnél MX$1.94M és MX$2.83M yearként között mozog. Tekintsd meg a Anon teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$119K - $136K
Mexico
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$104K$119K$136K$151K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Anon?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Anon cégnél in Mexico évi MX$2,831,220 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Anon cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Mexico jelentett medián éves teljes kompenzáció MX$1,943,465.

Egyéb források

