Annalect Szoftvermérnök Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Annalect cégnél összesen ₹2.58M yearként. Tekintsd meg a Annalect teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
Annalect
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹2.58M
Szint
L2
Alapbér
₹2.58M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Annalect?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Annalect cégnél in Greater Bengaluru évi ₹3,454,295 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Annalect cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,576,634.

Egyéb források