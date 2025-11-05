Cégjegyzék
Anheuser-Busch InBev
  • Greater Sao Paulo

Anheuser-Busch InBev Szoftvermérnök Fizetések Greater Sao Paulo helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Sao Paulo csomag a Anheuser-Busch InBev cégnél összesen R$114K yearként. Tekintsd meg a Anheuser-Busch InBev teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Anheuser-Busch InBev
Automation
Sao Paulo, SP, Brazil
Összesen évente
R$114K
Szint
Senior
Alapbér
R$111K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$3.5K
Cégnél töltött évek
11 Év
Tapasztalat (év)
13 Év
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Anheuser-Busch InBev cégnél in Greater Sao Paulo évi R$176,170 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Anheuser-Busch InBev cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Greater Sao Paulo jelentett medián éves teljes kompenzáció R$96,509.

