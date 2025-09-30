A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Bengaluru a Angel One cégnél ₹3.05M yearként és ₹6.87M között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Bengaluru csomag összesen ₹3.8M. Tekintsd meg a Angel One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
SDE 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SDE 2
₹3.68M
₹3.27M
₹252K
₹161K
SDE 3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
