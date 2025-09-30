Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Angel One Adattudós Fizetések Greater Bengaluru helyen

A medián Adattudós kompenzációs in Greater Bengaluru csomag a Angel One cégnél összesen ₹6.8M yearként. Tekintsd meg a Angel One teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹6.8M
Szint
T3
Alapbér
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹728K
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
9 Év
Mik a karrierszintek a Angel One?

₹13.95M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Angel One cégnél in Greater Bengaluru évi ₹10,858,660 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Angel One cégnél a Adattudós szerepkörre in Greater Bengaluru jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹7,216,618.

