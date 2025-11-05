Cégjegyzék
Andrews Cooper Gépészmérnök Fizetések Greater Seattle Area helyen

A medián Gépészmérnök kompenzációs in Greater Seattle Area csomag a Andrews Cooper cégnél összesen $138K yearként. Tekintsd meg a Andrews Cooper teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/5/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Andrews Cooper
Senior Mechanical Engineer
Bothell, WA
Összesen évente
$138K
Szint
L3
Alapbér
$133K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$5K
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Gépészmérnök pozícióra a Andrews Cooper cégnél in Greater Seattle Area évi $157,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Andrews Cooper cégnél a Gépészmérnök szerepkörre in Greater Seattle Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $137,000.

