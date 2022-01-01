Cégjegyzék
Anaplan
Anaplan Fizetések

A Anaplan fizetése $73,630 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $346,725-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Anaplan. Utoljára frissítve: 8/31/2025

$160K

Szoftvermérnök
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Szoftvermérnök

Megoldástervező
Median $168K
Termékmenedzser
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Emberi erőforrások
Median $344K
Értékesítés
Median $250K
Üzleti elemző
$262K
Ügyfélszolgálat
$98.5K
Ügyfél-sikeresség
$281K
Adattudós
$116K
Informatikus (IT)
$138K
Marketing műveletek
$89.2K
Terméktervező
$270K
Projektmenedzser
$154K
Toborzó
$73.6K
Szoftvermérnöki vezető
$347K
Műszaki programvezető
$239K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Anaplan cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Anaplan cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $346,725 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Anaplan cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $156,545.

