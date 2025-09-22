Cégjegyzék
Amperity
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Amperity Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Amperity cégnél összesen $171K yearként a Software Engineer II szinthez. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $168K. Tekintsd meg a Amperity teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Option

A Amperity cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Befoglalt Munkakörök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Amperity cégnél in United States évi $267,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Amperity cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $165,500.

