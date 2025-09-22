A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Ampere Computing cégnél $170K yearként a L6 szinthez és $275K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $198K. Tekintsd meg a Ampere Computing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
