Cégjegyzék
Ampere Computing
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

Ampere Computing Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in United States a Ampere Computing cégnél $170K yearként a L6 szinthez és $275K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $198K. Tekintsd meg a Ampere Computing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
(Belépő szint)
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
Principal Engineer
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
Senior Principal Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Ampere Computing?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Ampere Computing cégnél in United States évi $365,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ampere Computing cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $204,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Ampere Computing cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Dataminr
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Samsara
  • Lattice
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források