A Hardvermérnök kompenzáció in United States a Ampere Computing cégnél $189K yearként a L6 szinthez és $364K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $196K. Tekintsd meg a Ampere Computing teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/22/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***