A Szoftvermérnök kompenzáció in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area a Amgen cégnél $108K yearként a L3 szinthez és $152K yearként a L5 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area csomag összesen $129K. Tekintsd meg a Amgen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
0%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
34%
ÉV 4
A Amgen cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (34.00% éves)
