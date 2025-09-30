Cégjegyzék
Amgen Szoftvermérnök Fizetések Greater Los Angeles Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Amgen cégnél $115K yearként a L3 szinthez és $275K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $210K.

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
(Belépő szint)
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

34%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Amgen cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (34.00% éves)



