A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Amgen cégnél $115K yearként a L3 szinthez és $275K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $210K. Tekintsd meg a Amgen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
0%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
34%
ÉV 4
A Amgen cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (34.00% éves)
