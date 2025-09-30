A Adattudós kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Amgen cégnél $96.7K yearként a L3 szinthez és $218K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $139K. Tekintsd meg a Amgen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
0%
ÉV 1
33%
ÉV 2
33%
ÉV 3
34%
ÉV 4
A Amgen cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (34.00% éves)