Amgen Adattudós Fizetések Greater Los Angeles Area helyen

A Adattudós kompenzáció in Greater Los Angeles Area a Amgen cégnél $96.7K yearként a L3 szinthez és $218K yearként a L6 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Los Angeles Area csomag összesen $139K. Tekintsd meg a Amgen teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
$160K

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Vesting ütemezés

0%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

34%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Amgen cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (0.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.00% éves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (34.00% éves)



GYIK

Egyéb források