Cégjegyzék
American Tower
American Tower Fizetések

A American Tower fizetése $34,053 éves teljes kompenzációtól egy Projektmenedzser pozícióhoz az alsó végén $222,408-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a American Tower. Utoljára frissítve: 9/11/2025

$160K

Hardvermérnök
$106K
Projektmenedzser
$34.1K
Szoftvermérnök
$199K

Szoftvermérnöki vezető
$222K
Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A American Tower cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (25.00% éves)

GYIK

