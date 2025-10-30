Cégjegyzék
American Airlines
  • Fizetések
  • Informatikus (IT)

  • Összes Informatikus (IT) fizetés

American Airlines Informatikus (IT) Fizetések

A Informatikus (IT) kompenzáció a American Airlines cégnél összesen $123K yearként a L4 szinthez. A medián yeares kompenzációs csomag összesen $116K. Tekintsd meg a American Airlines teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$123K
$123K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a American Airlines?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a American Airlines cégnél évi $130,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A American Airlines cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $116,000.

Egyéb források