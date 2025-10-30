A Adattudós kompenzáció in United States a American Airlines cégnél $100K yearként a L3 szinthez és $127K yearként a L4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in United States csomag összesen $120K. Tekintsd meg a American Airlines teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
