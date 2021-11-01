Cégkönyvtár
Ambarella
Ambarella Fizetések

Ambarella fizetési tartománya $54,354 teljes kompenzációban évente Szoftverfejlesztő alsó végén $305,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed.

$160K

Hardvermérnök
Median $255K

ASIC mérnök

Szoftverfejlesztő
Median $54.4K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $305K

Üzleti elemző
$235K
Marketing
$231K
Megoldásépítész
$251K
GYIK

A legmagasabb fizetésű szerep a Ambarella-nél a Szoftverfejlesztési vezető, évi $305,000 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Ambarella-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $243,210.

Egyéb források