Alteryx
Alteryx Szoftvermérnöki vezető Fizetések

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United States csomag a Alteryx cégnél összesen $237K yearként. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Alteryx
Software Engineering Manager
Denver, CO
Összesen évente
$237K
Szint
L3
Alapbér
$189K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$48K
Cégnél töltött évek
5-10 Év
Tapasztalat (év)
5-10 Év
Mik a karrierszintek a Alteryx?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Alteryx cégnél in United States évi $418,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alteryx cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $278,300.

