Alteryx
Alteryx Szoftvermérnök Fizetések Prague Metropolitan Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Prague Metropolitan Area a Alteryx cégnél összesen CZK 1.86M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Prague Metropolitan Area csomag összesen CZK 2.02M. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)



Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Alteryx cégnél in Prague Metropolitan Area évi CZK 3,641,397 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alteryx cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Prague Metropolitan Area jelentett medián éves teljes kompenzáció CZK 1,906,989.

