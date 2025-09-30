Cégjegyzék
Alteryx
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Czech Republic

Alteryx Szoftvermérnök Fizetések Czech Republic helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Czech Republic a Alteryx cégnél összesen CZK 1.86M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in Czech Republic csomag összesen CZK 2.02M. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
(Belépő szint)
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
CZK 3.5M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)



GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Alteryx in Czech Republic sits at a yearly total compensation of CZK 3,641,397. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Alteryx for the Szoftvermérnök role in Czech Republic is CZK 1,906,989.

Egyéb források