Alteryx Szoftvermérnök Fizetések

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Alteryx cégnél ₹2.27M yearként a Associate Software Engineer szinthez és ₹7.01M yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.21M. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Kompenzáció Szint Javadalmazás hozzáadása Szintek összehasonlítása

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Legfrissebb fizetési bejelentések

​ Táblázat szűrő Feliratkozás Hozzáadás Komp hozzáadása Kompenzáció hozzáadása

Cég Helyszín | Dátum Szint megnevezése Címke Tapasztalat évei Összesen / Cégnél Teljes kompenzáció ( INR ) Alap | Részvény (év) | Bónusz Nem találhatók fizetések Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Toborzás? Készíts interaktív ajánlatot

Vesting ütemezés Fő 33.3 % ÉV 1 33.3 % ÉV 2 33.4 % ÉV 3 Részvény típus RSU A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik: 33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 1st - ÉV ( 33.30 % éves )

33.3 % a következő időszakban válik esedékessé: 2nd - ÉV ( 33.30 % éves )

33.4 % a következő időszakban válik esedékessé: 3rd - ÉV ( 33.40 % éves )

Mi az átruházási ütemterv a Alteryx ?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra . E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet → Add meg az E-mail Címed Add meg az E-mail Címed Feliratkozás Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

Befoglalt Munkakörök Új Munkakör Beküldése