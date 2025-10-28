A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Alteryx cégnél ₹2.27M yearként a Associate Software Engineer szinthez és ₹7.01M yearként a Lead Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹4.21M. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.4%
ÉV 3
A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)
