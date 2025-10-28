Cégjegyzék
Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in United States a Alteryx cégnél $105K és $150K yearként között mozog. Tekintsd meg a Alteryx teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$120K - $142K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$105K$120K$142K$150K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Alteryx cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a Alteryx cégnél in United States évi $149,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alteryx cégnél a Adattudós szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $105,300.

