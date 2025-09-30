Cégjegyzék
ALTEN
  • Italy

ALTEN Szoftvermérnök Fizetések Italy helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Italy a ALTEN cégnél €27.5K yearként a Software Engineer I szinthez és €36.6K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Italy csomag összesen €30.3K. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a ALTEN?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ALTEN cégnél in Italy évi €36,566 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ALTEN cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Italy jelentett medián éves teljes kompenzáció €30,296.

