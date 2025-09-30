Cégjegyzék
ALTEN
  Canada

ALTEN Szoftvermérnök Fizetések Canada helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a ALTEN cégnél CA$85.6K yearként a Software Engineer I szinthez és CA$91.5K yearként a Software Engineer II szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$88.4K. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a ALTEN?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a ALTEN cégnél in Canada évi CA$103,085 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ALTEN cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$88,382.

Egyéb források