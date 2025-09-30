A Szoftvermérnök kompenzáció in Canada a ALTEN cégnél CA$85.6K yearként a Software Engineer I szinthez és CA$91.5K yearként a Software Engineer II szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Canada csomag összesen CA$88.4K. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
CA$85.6K
CA$85.6K
CA$0
CA$0
Software Engineer II
CA$91.5K
CA$91.5K
CA$0
CA$0
Senior Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
