A Szoftvermérnök kompenzáció in Italy a ALTEN cégnél €26.8K yearként a Software Engineer I szinthez és €35.7K yearként a Senior Software Engineer szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Italy csomag összesen €29.6K. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
