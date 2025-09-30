Cégjegyzék
ALTEN
ALTEN Gépészmérnök Fizetések Metropoolregio Eindhoven helyen

A Gépészmérnök kompenzáció in Metropoolregio Eindhoven a ALTEN cégnél összesen €42.5K yearként a Mechanical Engineer I szinthez. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Teljes Juttatás

€37.3K - €44K
Netherlands
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Mik a karrierszintek a ALTEN?

