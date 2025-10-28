Cégjegyzék
ALTEN
ALTEN Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in Canada csomag a ALTEN cégnél összesen CA$113K yearként. Tekintsd meg a ALTEN teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/28/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ALTEN
Data Scientist
Montreal, QC, Canada
Összesen évente
CA$113K
Szint
L3
Alapbér
CA$113K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Mik a karrierszintek a ALTEN?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a ALTEN cégnél in Canada évi CA$114,184 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ALTEN cégnél a Adattudós szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$113,204.

