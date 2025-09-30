Cégjegyzék
AlphaSights Értékesítés Fizetések New York City Area helyen

A medián Értékesítés kompenzációs in New York City Area csomag a AlphaSights cégnél összesen $135K yearként. Tekintsd meg a AlphaSights teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AlphaSights
Account Manager
New York, NY
Összesen évente
$115K
Szint
-
Alapbér
$115K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Értékesítés sa AlphaSights in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $150,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSights para sa Értékesítés role in New York City Area ay $110,000.

