AlphaSense Szoftvermérnöki vezető Fizetések

Tekintsd meg a AlphaSense teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹4.4M - ₹5.33M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹4.06M₹4.4M₹5.33M₹5.67M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AlphaSense cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a AlphaSense cégnél in India évi ₹5,673,824 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AlphaSense cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,059,719.

