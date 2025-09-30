Cégjegyzék
AlphaSense
AlphaSense Szoftvermérnök Fizetések Greater Helsinki helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Greater Helsinki csomag a AlphaSense cégnél összesen €72.3K yearként. Tekintsd meg a AlphaSense teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Összesen évente
€72.3K
Szint
L3
Alapbér
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Mik a karrierszintek a AlphaSense?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AlphaSense cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Szoftvermérnök ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at AlphaSense in Greater Helsinki sits at a yearly total compensation of €107,190. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at AlphaSense for the Szoftvermérnök role in Greater Helsinki is €65,611.

Egyéb források