A Szoftvermérnök kompenzáció in India a AlphaSense cégnél összesen ₹3.34M yearként a Senior Software Engineer szinthez. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹2.48M. Tekintsd meg a AlphaSense teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
Software Engineer I
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AlphaSense cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a AlphaSense cégnél in India évi ₹5,791,109 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AlphaSense cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹2,482,728.

