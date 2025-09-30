Cégjegyzék
A medián Termékmenedzser kompenzációs in New York City Area csomag a AlphaSense cégnél összesen $170K yearként. Tekintsd meg a AlphaSense teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Medián fizetési csomag
Mik a karrierszintek a AlphaSense?

$160K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A AlphaSense cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a AlphaSense cégnél in New York City Area évi $215,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AlphaSense cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in New York City Area jelentett medián éves teljes kompenzáció $170,000.

Egyéb források