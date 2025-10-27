Cégjegyzék
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Adattudós Fizetések

A medián Adattudós kompenzációs in India csomag a AlphaGrep Securities cégnél összesen ₹9.41M yearként. Tekintsd meg a AlphaGrep Securities teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/27/2025

Medián fizetési csomag
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Összesen évente
₹9.41M
Szint
L4
Alapbér
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Bónusz
₹0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Adattudós pozícióra a AlphaGrep Securities cégnél in India évi ₹13,068,538 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A AlphaGrep Securities cégnél a Adattudós szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹9,407,029.

