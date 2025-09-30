A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Allstate cégnél ₹984K yearként a B1 szinthez és ₹2.33M yearként a B2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.58M. Tekintsd meg a Allstate teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
