Allstate
  • India

Allstate Szoftvermérnök Fizetések India helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in India a Allstate cégnél ₹984K yearként a B1 szinthez és ₹2.33M yearként a B2 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in India csomag összesen ₹1.58M. Tekintsd meg a Allstate teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/30/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
A1
(Belépő szint)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Mik a karrierszintek a Allstate?

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Allstate cégnél in India évi ₹3,553,552 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Allstate cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,578,089.

