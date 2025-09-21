Cégjegyzék
Alloy Megoldástervező Fizetések

Az átlagos Megoldástervező teljes kompenzáció in United States a Alloy cégnél $100K és $142K yearként között mozog. Tekintsd meg a Alloy teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$113K - $129K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$100K$113K$129K$142K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Alloy cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

10 years post-termination exercise window.



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Megoldástervező pozícióra a Alloy cégnél in United States évi $142,279 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alloy cégnél a Megoldástervező szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $100,077.

