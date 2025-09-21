Cégjegyzék
Allianz
Allianz Könyvelő Fizetések

A medián Könyvelő kompenzációs in Germany csomag a Allianz cégnél összesen €49.7K yearként. Tekintsd meg a Allianz teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/21/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Allianz
Accountant
Munich, BY, Germany
Összesen évente
€49.7K
Szint
S2
Alapbér
€49.7K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Allianz?

€142K

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Könyvelő pozícióra a Allianz cégnél in Germany évi €72,465 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Allianz cégnél a Könyvelő szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €49,721.

