Aledade Fizetések

Aledade fizetési tartománya $96,900 teljes kompenzációban évente Adatelemző alsó végén $250,000 Szoftverfejlesztési vezető felső végén között terjed. A Levels.fyi anonim és ellenőrzött fizetéseket gyűjt a jelenlegi és korábbi alkalmazottaktól Aledade. Utoljára frissítve: 8/12/2025

$160K

Szoftverfejlesztő
Software Engineer $132K
Senior Software Engineer $195K
Szoftverfejlesztési vezető
Median $250K
Termékvezető
Median $160K

Adminisztratív asszisztens
$101K
Üzleti elemző
$99.5K
Adatelemző
$96.9K
Jogi
$139K
Termékdizájner
$158K
Toborzó
$128K
Hiányzik a címe?

Keressen minden fizetést a kompenzációs oldalon vagy adja hozzá a fizetését az oldal feloldásához.


Tulajdonjog-átruházási ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Aledade-nél a Részvény/tulajdonjog-átruházási adományok 4 éves tulajdonjog-átruházási ütemezés hatálya alá tartozik:

  • 25% tulajdonjogot szerez a 1st-ÉV (25.00% évente)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 2nd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 3rd-ÉV (2.08% havonta)

  • 25% tulajdonjogot szerez a 4th-ÉV (2.08% havonta)

GYIK

