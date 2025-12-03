A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in United States csomag a Alarm.com cégnél összesen $220K yearként. Tekintsd meg a Alarm.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
20%
ÉV 1
20%
ÉV 2
20%
ÉV 3
20%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
0%
ÉV 1
40%
ÉV 2
0%
ÉV 3
40%
ÉV 4
20%
ÉV 5
A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:
0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (NaN% időszakonként)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (40.00% éves)
0% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (NaN% időszakonként)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (40.00% éves)
20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)
