Alarm.com Marketing műveletvezető Fizetések

Az átlagos Marketing műveletvezető teljes kompenzáció in United States a Alarm.com cégnél $75K és $109K yearként között mozog. Tekintsd meg a Alarm.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$85.1K - $98.8K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$75K$85.1K$98.8K$109K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)

0%

ÉV 1

40%

ÉV 2

0%

ÉV 3

40%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (NaN% időszakonként)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (40.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (NaN% időszakonként)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (40.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Marketing műveletvezető pozícióra a Alarm.com cégnél in United States évi $108,909 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alarm.com cégnél a Marketing műveletvezető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $75,046.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Alarm.com cégnél

