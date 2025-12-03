Cégjegyzék
Alarm.com
Alarm.com Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in United States csomag a Alarm.com cégnél összesen $151K yearként. Tekintsd meg a Alarm.com teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 12/3/2025

Medián fizetési csomag
Alarm.com
Device Engineer
West McLean, VA
Összesen évente
$151K
Szint
Senior
Alapbér
$121K
Stock (/yr)
$25K
Bónusz
$5K
Cégnél töltött évek
6 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Alarm.com?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Vesting ütemezés

20%

ÉV 1

20%

ÉV 2

20%

ÉV 3

20%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (20.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)

0%

ÉV 1

40%

ÉV 2

0%

ÉV 3

40%

ÉV 4

20%

ÉV 5

Részvény típus
RSU

A Alarm.com cégnél a RSUs 5 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (NaN% időszakonként)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (40.00% éves)

  • 0% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (NaN% időszakonként)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (40.00% éves)

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 5th-ÉV (20.00% éves)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Alarm.com cégnél in United States évi $227,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Alarm.com cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $161,000.

